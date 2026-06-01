Fontenay-le-Marmion

Fête de l’Été

Rue des Écoles Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Fête de l’Été samedi 27 juin à 17h

Fête de l’Été samedi 27 juin à 17h Fontenay-Le-Marmion .

Rue des Écoles Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 82 24

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English : Fête de l’Été

Fête de l’Été Saturday 27 June at 5pm

L’événement Fête de l’Été Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme