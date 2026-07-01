UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brossac

Fête de l’été Frairie de Brossac Brossac

vendredi 24 juillet 2026 · Brossac

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Aux Grands Prés
Ville
16480 Brossac
Département
Charente
Tarif

Brossac

Fête de l’été Frairie de Brossac

Aux Grands Prés Brossac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-24

Le comité des fêtes de Brossac organise sa seconde Fête de l’Eté sur le site champêtre des Grands Prés.
  .

Aux Grands Prés Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 74 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’été Frairie de Brossac

The Brossac Festival Committee is organising its second Summer Festival at the Grands Prés.

L’événement Fête de l’été Frairie de Brossac Brossac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente