Fête de l’été Frairie de Brossac Brossac
vendredi 24 juillet 2026 · Brossac
Informations pratiques
Brossac
Fête de l’été Frairie de Brossac
Aux Grands Prés Brossac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Le comité des fêtes de Brossac organise sa seconde Fête de l’Eté sur le site champêtre des Grands Prés.
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Aux Grands Prés Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 74 83
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English : Fête de l’été Frairie de Brossac
The Brossac Festival Committee is organising its second Summer Festival at the Grands Prés.
L’événement Fête de l’été Frairie de Brossac Brossac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente