Informations pratiques

Brossac

Fête de l’été Frairie de Brossac

Aux Grands Prés Brossac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Le comité des fêtes de Brossac organise sa seconde Fête de l’Eté sur le site champêtre des Grands Prés.

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Aux Grands Prés Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 74 83

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English : Fête de l’été Frairie de Brossac

The Brossac Festival Committee is organising its second Summer Festival at the Grands Prés.

L’événement Fête de l’été Frairie de Brossac Brossac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme du Sud Charente