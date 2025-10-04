Fête de l’été indien Carchet City Aignan

Fête de l’été indien Carchet City Aignan samedi 4 octobre 2025.

Fête de l’été indien

Carchet City AIGNAN Aignan Gers

Le village western d’Aignan, Carchet City, vous invite à célébrer l’été indien comme en 1870, au travers des duels dignes de villages du Farwest, des jeux de western, concerts et même du country !

Vous pourrez aussi assister à un show indien.

Le midi, vous pourrez venir tester les grillades texanes !

Carchet City AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 35 32 18 73 animation@carchet.city

English :

Aignan’s western village, Carchet City, invites you to celebrate Indian summer as it was in 1870, with duels worthy of Wild West villages, western games, concerts and even country music!

You can also enjoy an Indian show.

At lunchtime, you can try our Texas grills!

German :

Das Westerndorf Carchet City in Aignan lädt Sie dazu ein, den Indian Summer wie im Jahr 1870 zu feiern: mit Duellen, die den Dörfern des Wilden Westens würdig sind, Westernspielen, Konzerten und sogar Countrymusik!

Sie können sich auch eine Indianershow ansehen.

Mittags können Sie kommen und texanische Grillgerichte testen!

Italiano :

Il villaggio western di Aignan, città di Carchet, vi invita a festeggiare l’estate indiana come nel 1870, con duelli degni dei villaggi del Far West, giochi western, concerti e persino musica country!

Potrete anche assistere a uno spettacolo indiano.

A pranzo, potrete provare le nostre grigliate texane!

Espanol :

El pueblo del Oeste de Aignan, en la ciudad de Carchet, le invita a celebrar el verano indio tal y como era en 1870, con duelos dignos de los pueblos del Salvaje Oeste, juegos del Oeste, conciertos ¡e incluso música country!

También podrá asistir a un espectáculo indio.

A la hora de comer, ¡podrá probar nuestras parrilladas tejanas!

