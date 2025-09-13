Fête de l’été indien Trébédan
Fête de l’été indien Trébédan samedi 13 septembre 2025.
Fête de l’été indien
Place de la Mairie Trébédan Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Rendez-vous pour des moments de partage, conviviaux, des rires
Concerts
Jeux
Atelier créations
Lectures
Surprises
Restauration et boissons .
Place de la Mairie Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 53 16
