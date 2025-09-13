Fête de l’été indien Trébédan

Fête de l’été indien Trébédan samedi 13 septembre 2025.

Fête de l’été indien

Place de la Mairie Trébédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Rendez-vous pour des moments de partage, conviviaux, des rires

Concerts

Jeux

Atelier créations

Lectures

Surprises

Restauration et boissons .

Place de la Mairie Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 53 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de l’été indien Trébédan a été mis à jour le 2025-08-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme