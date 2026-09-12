AGENDA · Trébédan
Fête de l’été indien Trébédan
samedi 12 septembre 2026 · Trébédan
Informations pratiques
Trébédan
Fête de l’été indien
Ancien terrain de foot Trébédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Marché de créateurs
16h concert The Storm
Animations toute la journée
Buvette et restauration
Organisé par le Comité des fêtes .
Ancien terrain de foot Trébédan 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 53 16
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English :
L’événement Fête de l’été indien Trébédan a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme