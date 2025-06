Fête de l’Été Parc paysager Kanfen 12 juillet 2025 14:00

La manifestation organisée en collaboration avec les associations kanfenoises a tenu toutes ses promesses ces deux dernières années et vous avez été nombreux à admirer les voitures anciennes et à faire la fête jusqu’à tard dans la soirée. Au regard de ce succès, cette fête de mi-juillet sera reconduite et l’élément phare sera à nouveau l’exposition des voitures anciennes. Venez nombreux !Tout public

Parc paysager 38 rue d’Hettange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 6 43 16 61 05 mairie-kanfen@orange.fr

English :

The event, organized in collaboration with local Kanfen associations, has lived up to its promise over the past two years, with many of you admiring the vintage cars and partying late into the evening. In view of this success, the mid-July festival will be held again, and the highlight will once again be the classic car show. We look forward to seeing you there!

German :

Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit den Kanfener Vereinen organisiert wurde, hat in den letzten beiden Jahren alle Versprechen gehalten und viele von Ihnen haben die Oldtimer bewundert und bis spät in den Abend hinein gefeiert. Aufgrund dieses Erfolgs wird dieses Fest Mitte Juli wieder stattfinden, und das Highlight wird wieder die Oldtimerausstellung sein. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

L’evento, organizzato in collaborazione con le associazioni locali, ha mantenuto le sue promesse negli ultimi due anni, con molti di voi che hanno ammirato le auto d’epoca e festeggiato fino a tarda sera. Visto il successo, la festa di metà luglio verrà riproposta e il momento clou sarà ancora una volta l’esposizione di auto d’epoca. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El evento, organizado en colaboración con asociaciones locales, ha cumplido sus promesas en los dos últimos años, con muchos de ustedes admirando los coches de época y festejando hasta altas horas de la noche. En vista de este éxito, la fiesta de mediados de julio volverá a celebrarse, y el punto culminante será una vez más la exposición de coches clásicos. Esperamos contar con su presencia

