Fête de l’été La Devise

Fête de l’été La Devise samedi 5 juillet 2025.

Fête de l’été

Stade municipal La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Soirée animé par Nicolas Gouriou

Repas par CHICK’NCHOU (sur réservation), Possibilité de pique-niquer (hors table) et buvette sur place. Penser à prendre vos couverts !

Feu d’artifice à 23h.

.

Stade municipal La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 34 35 70

English :

Evening entertainment by Nicolas Gouriou

Meal by CHICK’NCHOU (reservation required), picnic (off table) and refreshment bar on site. Don’t forget your cutlery!

Fireworks at 11pm.

German :

Abendveranstaltung, die von Nicolas Gouriou moderiert wird

Essen von CHICK’NCHOU (mit Reservierung), Möglichkeit zum Picknick (außer Tisch) und Erfrischungsstände vor Ort. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzunehmen!

Feuerwerk um 23 Uhr.

Italiano :

Animazione serale a cura di Nicolas Gouriou

Pasto a cura di CHICK’NCHOU (su prenotazione), picnic (fuori tavola) e bar sul posto. Non dimenticate le posate!

Fuochi d’artificio alle 23.00.

Espanol :

Animación nocturna a cargo de Nicolas Gouriou

Comida a cargo de CHICK’NCHOU (previa reserva), picnic (fuera de la mesa) y bar de refrescos in situ. No olvide los cubiertos

Fuegos artificiales a las 23.00 h.

L’événement Fête de l’été La Devise a été mis à jour le 2025-06-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin