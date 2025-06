Fête de l’été – Centre social et culturel Les Epis Lunéville 27 juin 2025 17:30

Meurthe-et-Moselle

Fête de l’été Centre social et culturel Les Epis 4 bis Avenue du Général de Gaulle Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 17:30:00

Préparez-vous à une journée mémorable ! Organisée par le Centre social et culturel Les Epis

Le vendredi 27 juin, votre Centre social et culturel met les petits plats dans les grands pour clôturer l’année.

Venez partager un moment intergénérationnel et familial pour renforcer nos liens et faire la fête tous ensemble.

Ambiance conviviale et beaux échanges garantis !

A partir de 17h30. Gratuit et ouvert à tous.Tout public

Centre social et culturel Les Epis 4 bis Avenue du Général de Gaulle

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 37 70

English :

Get ready for a memorable day! Organized by Centre social et culturel Les Epis

On Friday, June 27, your Centre social et culturel will be putting on an extravagant party to round off the year.

Come and share an intergenerational and family event to strengthen our ties and celebrate together.

A friendly atmosphere and great exchanges guaranteed!

Starting at 5:30pm. Free and open to all.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Tag vor! Organisiert vom Sozial- und Kulturzentrum Les Epis

Am Freitag, den 27. Juni, lässt Ihr Sozial- und Kulturzentrum zum Abschluss des Jahres noch einmal alle Register ziehen.

Kommen Sie und teilen Sie einen generations- und familienübergreifenden Moment, um unsere Bindungen zu stärken und gemeinsam zu feiern.

Eine gesellige Atmosphäre und schöne Gespräche sind garantiert!

Ab 17.30 Uhr. Kostenlos und offen für alle.

Italiano :

Preparatevi a una giornata da ricordare! Organizzata dal Centro sociale e culturale Les Epis

Venerdì 27 giugno, il vostro centro sociale e culturale darà il meglio di sé per chiudere l’anno.

Venite a condividere un evento intergenerazionale e familiare per rafforzare i nostri legami e festeggiare insieme.

Il divertimento è assicurato!

Inizio alle 17.30. Gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

Prepárate para un día inolvidable Organizado por el Centro Social y Cultural Les Epis

El viernes 27 de junio, tu centro social y cultural hará todo lo posible para despedir el año.

Ven a compartir un evento intergeneracional y familiar para estrechar lazos y celebrarlo juntos.

La diversión está garantizada

A partir de las 17.30 h. Gratuito y abierto a todos.

L’événement Fête de l’été Lunéville a été mis à jour le 2025-06-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS