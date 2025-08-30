Fête de l’été Metzing

Le Football Club de Metzing organise sa fête de l’été. Au programme grand feu d’artifice tiré une fois la nuit tombée, ambiance par DJ Salva, restauration sur place pizza / flamm, stand de grillades et frites. Le samedi 30 août dès 18h30 au stade de Metzing.Tout public

Metzing 57980 Moselle Grand Est

English :

The Metzing Football Club is organizing its summer party. On the program: large fireworks display after dark, DJ Salva, on-site catering: pizza / flamm, barbecue stand and French fries. Saturday August 30 from 6.30pm at the Metzing stadium.

German :

Der Fußballclub Metzing organisiert sein Sommerfest. Auf dem Programm stehen: ein großes Feuerwerk, das nach Einbruch der Dunkelheit gezündet wird, Stimmung durch DJ Salva, Verpflegung vor Ort: Pizza / Flamm, Grillstand und Pommes frites. Am Samstag, den 30. August ab 18.30 Uhr im Stadion von Metzing.

Italiano :

Il Metzing Football Club organizza la sua festa estiva. In programma: grande spettacolo di fuochi d’artificio dopo il tramonto, DJ Salva, catering in loco: pizza / flamm, stand barbecue e patatine. Sabato 30 agosto dalle 18.30 allo stadio di Metzing.

Espanol :

El club de fútbol Metzing organiza su fiesta de verano. En el programa: gran espectáculo de fuegos artificiales al anochecer, DJ Salva, catering in situ: pizza / flamm, puesto de barbacoa y patatas fritas. Sábado 30 de agosto a partir de las 18.30 horas en el estadio de Metzing.

