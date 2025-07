Fête de l’été Nibelle

Fête de l’été Nibelle samedi 12 juillet 2025.

Fête de l’été

Nibelle Loiret

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Le rendez-vous vous est donné à 20h00 !…

Venez participer en toute convivialité à la fête de l’été à Nibelle, retrouvez une friterie et une buvette, le feu d’artifice à 22h30, un bal avec Dj…

À partir de 20h00 .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 41 81 91

L’événement Fête de l’été Nibelle a été mis à jour le 2025-07-08 par OT GRAND PITHIVERAIS