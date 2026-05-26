Parigné-le-Pôlin

Fête de l’été

Le Pré Bignon Parigné-le-Pôlin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez profiter des différents concerts proposés !

Au programme Batu’Cata, Recto Verso, La Chimba et Brazatak. Petite restauration sur place. .

Le Pré Bignon Parigné-le-Pôlin 72330 Sarthe Pays de la Loire viecom.plp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the various concerts on offer!

L’événement Fête de l’été Parigné-le-Pôlin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Sarthe