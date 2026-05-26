Fête de l’été Parigné-le-Pôlin
Fête de l’été Parigné-le-Pôlin dimanche 28 juin 2026.
Parigné-le-Pôlin
Fête de l’été
Le Pré Bignon Parigné-le-Pôlin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez profiter des différents concerts proposés !
Au programme Batu’Cata, Recto Verso, La Chimba et Brazatak. Petite restauration sur place. .
Le Pré Bignon Parigné-le-Pôlin 72330 Sarthe Pays de la Loire viecom.plp@gmail.com
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English :
Come and enjoy the various concerts on offer!
L’événement Fête de l’été Parigné-le-Pôlin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Sarthe