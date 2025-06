Fête de l’été Place Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Rennes 2 juillet 2025

Fête de l’été Place Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Rennes Mercredi 2 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Accès libre et gratuit. Inscription sur place.

Lancement de la proposition estivale sur le quartier de Maurepas et des Gayeulles.

Temps festif tout public de 15h à 19h mercredi 2 juillet sur la place Lucie Aubrac. Au programme, structures gonflables animés par le Cercle Paul Bert des Gayeulles et le centre socio culturel des Longs Près, jeux de la ludothèque avec le centre social de Maurepas, ateliers scientifiques des petits débrouillards, caravane du sport, bus pour l’emploi de Keolis, la maison du vélo, initiation vélo avec Roazhon mobility, sensibilisation sécurité routière, immersion professionnelle avec FACE.

Place Lucie et Raymond Aubrac, devant Intermarché Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine