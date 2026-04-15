Fête de l’été Espace Essentiel Relans
Fête de l’été Espace Essentiel Relans samedi 4 juillet 2026.
Relans
Fête de l’été
Espace Essentiel 17 Grande Rue Relans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Apéro et Animation musicale pour la fête de l’été .
Espace Essentiel 17 Grande Rue Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 39 27 39 espaceessentiel.cabinet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Relans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
À voir aussi à Relans (Jura)
- Jeudis de Pays Relans Relans 14 mai 2026
- Randonnée pédestre Relans 6 juin 2026