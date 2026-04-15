Fête de l’été Espace Essentiel Relans

Relans

Fête de l’été

Espace Essentiel 17 Grande Rue Relans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Apéro et Animation musicale pour la fête de l’été .

Espace Essentiel 17 Grande Rue Relans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 39 27 39 espaceessentiel.cabinet@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Relans a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu