Saint-Laurent-de-Condel

Fête de l’été

Place de la mairie Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Vivons Saint-Laurent vous invite à la Fête de l’été, le samedi 20 juin, dans la cour de la mairie de Saint-Laurent-de-Condel.

FÊTE DE L’ÉTÉ

L’association Vivons Saint-Laurent vous invite à la Fête de l’été, le samedi 20 juin, dans la cour de la mairie de Saint-Laurent-de-Condel.

À partir de la soirée, venez participer à un grand karaoké dans une ambiance conviviale et festive. Que vous soyez chanteur confirmé, amateur ou simplement venu pour passer un bon moment, tous les talents sont les bienvenus.

Au programme karaoké, frites, saucisses et buvette.

Venez chanter, rire et partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, de la musique et de la convivialité.

Ici, on chante fort… et parfois faux !

Entrée gratuite.

Manifestation organisée par l’Association Vivons Saint-Laurent. .

Place de la mairie Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie

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English : Fête de l’été

The Vivons Saint-Laurent association invites you to its Summer Festival on Saturday 20 June, in the courtyard of Saint-Laurent-de-Condel town hall.

L’événement Fête de l’été Saint-Laurent-de-Condel a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Suisse Normande