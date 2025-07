FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Nazaire-de-Ladarez

FÊTE DE L’ÉTÉ Saint-Nazaire-de-Ladarez samedi 26 juillet 2025.

FÊTE DE L’ÉTÉ

Rue de la Bourède Saint-Nazaire-de-Ladarez Hérault

Fête de l’été à partir de 19h30 salle des fêtes René Gasc.

19h30 21h Apéritif

21h 22h Repas sur réservation.

Menu adulte: Gaspacho, pain con tomate, jambon de montagne Frita, riz Fromage, glace pêche melba Pain, vin , café. Tarif 18€

Menu enfant (-10 ans) Croque, tomate, chips, glace, 1 boisson. Tarif 8€

22h-2h Bal dansant avec MERCURY

Rue de la Bourède Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie +33 6 37 45 44 96

English :

Summer party from 7.30pm at the René Gasc village hall.

7:30pm 9pm Aperitif

9pm 10pm Meal on reservation.

Adult menu: Gaspacho, bread con tomate, mountain ham Frita, rice Cheese, peach melba ice cream Bread, wine, coffee. Price: 18?

Children’s menu: (-10 years) Croque, tomato, chips, ice cream, 1 drink. Price: 8?

22h-2h Dance with MERCURY

German :

Sommerfest ab 19:30 Uhr Salle des fêtes René Gasc.

19.30 21 Uhr Aperitif

21.00 22.00 Uhr Essen auf Vorbestellung.

Menü für Erwachsene: Gaspacho, Brot mit Tomate, Bergschinken Frita, Reis Käse, Pfirsich-Melba-Eis Brot, Wein, Kaffee. Preis 18?

Kindermenü: (-10 Jahre) Croque, Tomate, Chips, Eis, 1 Getränk. Preis: 8?

22:00-2:00 Uhr Tanz mit MERCURY

Italiano :

Festa estiva dalle 19.30 nella sala del villaggio René Gasc.

19.30 21.00 Aperitivo

21.00 22.00 Pasto su prenotazione.

Menù adulti: Gaspacho, pane con tomate, prosciutto di montagna Frita, riso Formaggio, gelato alla pesca melba Pane, vino, caffè. Prezzo: 18?

Menu bambini: (-10 anni) Croque, pomodoro, patatine, gelato, 1 bevanda. Prezzo: 8?

22h-2h Danza con MERCURY

Espanol :

Fiesta de verano a partir de las 19.30 h en la sala de fiestas René Gasc.

19.30 h 21 h Aperitivo

21.00 h 22.00 h Comida previa reserva.

Menú adulto: Gaspacho, pan con tomate, jamón serrano Frita, arroz Queso, helado de melocotón melba Pan, vino, café. Precio: 18?

Menú infantil: (-10 años) Croque, tomate, patatas fritas, helado, 1 bebida. Precio: 8?

22h-2h Baile con MERCURY

