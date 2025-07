FÊTE DE L’ÉTÉ Sainte-Croix-Vallée-Française

FÊTE DE L’ÉTÉ Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 2 août 2025.

FÊTE DE L’ÉTÉ

Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Au programme spectacle de cirque et highline au bord de la rivière, repas gourmand, concerts de Banan’N Jug (blues et calypso) et Cajù (musiques du Brésil et de la Réunion).

Le Foyer rural Le Bocal fait la Fête de l’Été !

Au programme

19h Spectacle de Chap’Perché à prix libre, tout public, au bord de la rivière (accès du côté du café-bar Le Globe. Prévoir un coussin pour s’asseoir).

Le Chap’Perché est un collectif des highlineur.ses, grimpeur.ses, et circassien.nes venu.es de divers horizons ayant pour point commun l’amour du plein air. Ses membres partagent leur sensibilité, leur virtuosité, et leur éthique de la vie en communauté, fusionnant cirque et highline, et transformant le village en lieu de spectacle.

20h Repas gourmand du Foyer rural au Rond

Concerts de Banan’N Jug (blues et calypso) et Cajù (musiques du Brésil et de la Réunion). .

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie lebocal.frvf@orange.fr

English :

On the program: circus show and highline by the river, gourmet meal, concerts by Banan’N Jug (blues and calypso) and Cajù (music from Brazil and Reunion Island).

German :

Auf dem Programm stehen: Zirkusvorstellung und Highline am Flussufer, Gourmet-Essen, Konzerte von Banan’N Jug (Blues und Calypso) und Cajù (Musik aus Brasilien und La Réunion).

Italiano :

In programma: spettacolo circense e highline sul fiume, cena gourmet, concerti di Banan’N Jug (blues e calypso) e Cajù (musica brasiliana e della Réunion).

Espanol :

En el programa: espectáculo de circo y highline a orillas del río, comida gastronómica, conciertos de Banan’N Jug (blues y calypso) y Cajù (música de Brasil y Reunión).

L’événement FÊTE DE L’ÉTÉ Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère