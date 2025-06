Fête de l’été Sauzé-Vaussais 28 juin 2025 19:00

Deux-Sèvres

Fête de l'été Sauzé-Vaussais

Début : 2025-06-28 19:00:00

Fête de l’été

Samedi 28 juin à 19h, salle des associations de Plibou à Sauzé-entre-Bois

Venez célébrer l’été et la fête de la Saint-Jean.

Sur le terrain communal et sous tivoli, la Sep L’espérance vous accueille avec un apéritif gratuit (chacun apportant son repas) et propose un barbecue à disposition. Si le temps le permet, la soirée se termine par un beau feu de Saint-Jean sous les étoiles.

Tout public

Association Sep l’Espérance

Téléphone 06 47 87 21 24

E-mail sepplibou@orange.fr .

