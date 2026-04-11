Steinbach

Fête de l’été

19 Grand Rue Steinbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Célébrez la fête de l’été dans une ambiance conviviale avec apéro musical, dégustation de produits locaux, inauguration de l’atelier partagé, auberge espagnole, buvette, visite de l’atelier et démonstration d’impression 3D.

Venez célébrer la fête de l’été dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Au programme un apéro musical avec dégustation de produits locaux, l’inauguration de l’atelier partagé autour du verre de l’amitié, ainsi qu’une soirée festive avec auberge espagnole, buvette, visite de l’atelier partagé et démonstration d’impression 3D. Un rendez-vous ouvert à tous pour partager un agréable moment en famille ou entre amis. .

19 Grand Rue Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 63 25

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English :

Celebrate the summer festival in a friendly atmosphere with a musical cocktail hour, tastings of local products, the grand opening of the shared workshop, a potluck dinner, a refreshment stand, a tour of the workshop, and a 3D printing demonstration.

L’événement Fête de l’été Steinbach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay