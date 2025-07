Fête de l’été VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

VIC-EN-BIGORRE Parc Naturel Urbain Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-07-19 12:00:00

2025-07-19

Venez fêter l’été au Parc Naturel Urbain, divers ateliers ludiques au programme.

Au programme :

12h Ouverture de la buvette par l’association de Pêche (l’AAPPMA)

12h 14h Pique-nique géant Apporte ton panier et installe-toi au PNU !

14h 18h Activités enfants jeux, initiations et jeux de pêche

19h Apéritif animé avec Rapha

20h Grand repas organisé par l’AAPPMA

22h Cinéma en plein air Film “En Fanfare”

Menu adulte :

– Salade landaise (salade, gésiers, magret fumé, tomate)

– Filet de truite ou sardines grillées au feu de bois

– Frites

– Salade de fruits

Menu enfant :

– Saucisses frites salade de fruits

Une journée organisée par la Mairie de Vic-en-Bigorre et l’AAPPMA.

VIC-EN-BIGORRE Parc Naturel Urbain Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 19 00 90 mairie@vic-bigorre.fr

English :

Come and celebrate summer at the Parc Naturel Urbain, with various fun workshops on the program.

Program:

12pm: Opening of the refreshment area by the fishing association (AAPPMA)

12pm 2pm: Giant picnic ? Bring your basket and settle in at the PNU!

2pm 6pm: Children’s activities: games, initiations and fishing games

7pm: Aperitif with Rapha

8pm: Big meal organized by the AAPPMA

22h: Open-air cinema ? En Fanfare?

Adult menu :

– Landaise salad (salad, gizzards, smoked duck breast, tomato)

– Fillet of trout or wood-grilled sardines

– French fries

– Fruit salad

Children’s menu :

– Sausages French fries fruit salad

A day organized by the Vic-en-Bigorre town council and the AAPPMA.

German :

Feiern Sie den Sommer im Parc Naturel Urbain, verschiedene spielerische Workshops stehen auf dem Programm.

Auf dem Programm stehen :

12h: Eröffnung des Imbissstandes durch den Angelverein (l’AAPPMA)

12h 14h: Riesen-Picknick ? Bring deinen Korb mit und lass dich im PNU nieder!

14h 18h: Aktivitäten für Kinder: Spiele, Einführungen und Angelspiele

19h: Aperitif, der von Rapha moderiert wird

20h: Großes Essen, organisiert von der AAPPMA

22h Kino unter freiem Himmel ? Film « En Fanfare »

Menü für Erwachsene :

– Salade landaise (Salat, Blättermagen, geräucherte Entenbrust, Tomate)

– Forellenfilet oder Sardinen vom Holzfeuer gegrillt

– Pommes frites

– Obstsalat

Kindermenü:

– Würstchen Pommes frites Obstsalat

Ein Tag, der von der Stadtverwaltung von Vic-en-Bigorre und der AAPPMA organisiert wird.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate al Parco Naturale Urbano, con una serie di divertenti laboratori in programma.

In programma:

ore 12: Apertura dell’area di ristoro a cura dell’Associazione pescatori (AAPPMA)

12.00-14.00: Picnic gigante? Portate il vostro cestino da picnic e allestite il PNU!

14.00 18.00: Attività per bambini: giochi, iniziazioni e giochi di pesca

19:00: Aperitivo con Rapha

ore 20.00: Grande cena organizzata dall’AAPPMA

ore 22.00: Cinema all’aperto ? En Fanfare?

Menù per adulti :

– Insalata Landaise (insalata, ventrigli, petto d’anatra affumicato, pomodoro)

– Filetto di trota o sardine alla brace

– Patatine fritte

– Insalata di frutta

Menu per bambini :

– Salsicce patatine macedonia

Giornata organizzata dal Comune di Vic-en-Bigorre e dall’AAPPMA.

Espanol :

Ven a celebrar el verano en el Parque Natural Urbano, con una serie de divertidos talleres en el programa.

En el programa

12h: Apertura del área de restauración por la asociación de pescadores (AAPPMA)

12.00 h 14.00 h: Picnic gigante ? Traiga su cesta de picnic e instálese en el PNU

14.00 h 18.00 h: Actividades infantiles: juegos, iniciaciones y juegos de pesca

19h: Aperitivo con Rapha

20.00 h: Gran comida organizada por la AAPPMA

22.00 h: Cine al aire libre ? En Fanfare?

Menú adulto :

– Ensalada landesa (ensalada, mollejas, magret de pato ahumado, tomate)

– Filete de trucha o sardinas a la leña

– Patatas fritas

– Ensalada de frutas

Menú infantil :

– Salchichas patatas fritas macedonia

Jornada organizada por el Ayuntamiento de Vic-en-Bigorre y la AAPPMA.

