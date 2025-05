Fête de l’été – Xermaménil, 21 juin 2025 07:00, Xermaménil.

Le Comité des fêtes vous attend pour partager ce moment convivial !!!!

Le samedi 21/06/2025 au terrain de foot sur la commune de Xermaménil

Au programme de cette soirée apéritif, repas champêtre, tombola pour les enfants et pour les adultes, buvette, soirée animée par CN-EVENT

Repas sur réservation 06 13 06 90 56 pm.xer@orange.frTout public

Terrain de foot sur la commune de Xermaménil

Xermaménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 06 90 56 pm.xer@orange.fr

English :

The Comité des fêtes looks forward to seeing you at !!!!

Saturday 21/06/2025 at the Xermaménil soccer field

On the program: aperitif, country-style meal, tombola for children and adults, refreshment bar, evening entertainment by CN-EVENT

Meal on reservation 06 13 06 90 56 pm.xer@orange.fr

German :

Das Festkomitee erwartet Sie, um diesen geselligen Moment zu teilen !!!!

Am Samstag, den 21.06.2025 auf dem Fußballplatz in der Gemeinde Xermaménil

Das Programm dieses Abends: Aperitif, ländliches Essen, Tombola für Kinder und Erwachsene, Getränkestand, Abendunterhaltung durch CN-EVENT

Essen auf Vorbestellung 06 13 06 90 56 pm.xer@orange.fr

Italiano :

Il Comitato delle feste si augura di vedervi lì !!!!

Sabato 21/06/2025 al campo di calcio Xermaménil

Il programma della serata prevede: aperitivo, cena rustica, tombola per bambini e adulti, bar, intrattenimento serale a cura di CN-EVENT

Pasto su prenotazione 06 13 06 90 56 pm.xer@orange.fr

Espanol :

¡¡¡¡El Comité des fêtes le espera en !!!!

Sábado 21/06/2025 en el campo de fútbol de Xermaménil

Programa de la velada: aperitivo, comida campestre, tómbola para niños y adultos, bar de refrescos, velada amenizada por CN-EVENT

Comida previa reserva 06 13 06 90 56 pm.xer@orange.fr

