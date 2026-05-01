Creutzwald

Fête de l’Europe

Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Du 08 au 10 mai retrouvez la traditionnelle Fête de l’Europe au centre-ville et sur la place du marché !!

3 jours de fêtes, 3 scènes, des animations musicales festives et colorées.

Des concerts Pop’rock, de la variété française et internationale, de la fanfare, des parades…

Et surtout un festival de saveurs avec 21 stands pour régaler tout le monde.Tout public

0 .

Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From May 08 to 10, join us for the traditional Fête de l’Europe in the town center and market square!

3 days of festivities, 3 stages, festive and colorful musical entertainment.

Pop’rock concerts, French and international variety, brass bands, parades…

And above all, a festival of flavors with 21 stands to delight everyone.

L’événement Fête de l’Europe Creutzwald a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE