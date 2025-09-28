Fête de l’Herberie Pouancé La Basse Herberie, Pouancé Ombrée d’Anjou

Fête de l’Herberie organisée le 28 septembre 2025 à Pouancé.

Comme chaque année en septembre, l’Herberie ouvre grand ses portes lors de sa traditionnelle fête annuelle. Organisé par le nouveau collectif “Les chemins du Vivant”, le rendez-vous est donné le 28 septembre pour venir partager de beaux moments de fête et de rencontres au grès des temps forts de la journée.

Café d’accueil à 9h30 et les festivités débutent à 12h

– 2 scènes intérieure et extérieure avec concerts et propositions artistiques

– le village de stand avec les associations, créateurs et artisans locaux

– le stand buvette et restauration (couscous géant / galette saucisse / crêpes, gâteaux)

Entrée gratuite pour tous

Adresse 601, la Haute Herberie, 49420 Pouancé Ombrée d’Anjou

Parking sur place .

La Basse Herberie, Pouancé Ferme-Auberge de la Chaise Rouge Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 70 33 94 herberie.asso.LCDV@gmail.com

English :

Fête de l’Herberie organized on September 28, 2025 in Pouancé.

German :

Fête de l’Herberie organisiert am 28. September 2025 in Pouancé.

Italiano :

Festa dell’Herberia organizzata il 28 settembre 2025 a Pouancé.

Espanol :

Fiesta de la Herboristería organizada el 28 de septiembre de 2025 en Pouancé.

