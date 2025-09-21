Fête de l’hippodrome Wissembourg

Fête de l'hippodrome Wissembourg dimanche 21 septembre 2025.

Fête de l’hippodrome

Wissembourg Bas-Rhin

Dimanche 2025-09-21 09:30:00

Lors de sa grande fête, l’hippodrome de la Hardt vous propose des courses à 3, de chevaux et de chevaux de trait ainsi qu’un panel d’animations gratuites telles que des balades en poneys.

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 18 57 04 hippodrome.wissembourg@gmail.com

English :

During its major festival, the Hardt racecourse offers 3-up, horse and draught horse races, as well as a range of free activities such as pony rides.

German :

Bei ihrem großen Fest bietet Ihnen die Rennbahn von La Hardt 3er-, Pferde- und Zugpferderennen sowie eine Reihe von kostenlosen Veranstaltungen wie Ponyreiten.

Italiano :

Durante il suo grande festival, l’ippodromo di Hardt offre corse a 3, cavalli e cavalli da tiro, oltre a una serie di attività gratuite come le passeggiate sui pony.

Espanol :

Durante su gran fiesta, el hipódromo de Hardt ofrece carreras de 3 contra 3, de caballos y de caballos de tiro, así como diversas actividades gratuitas, como paseos en poni.

