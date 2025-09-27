Fête de l’histoire Chevilly

Fête de l’histoire Chevilly samedi 27 septembre 2025.

Fête de l’histoire

11 Rue de la Gare Chevilly Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Fête de l(histoire, faites de l’histoire !

La Fête de l’histoire est un rassemblement d’amateurs d’histoire et de patrimoine local. Des tables rondes sont organisées toute la journée avec des invités, et retransmises à la radio, sur internet en vidéo.

Des historiens et écrivains proposeront des dédicaces de leurs derniers ouvrages, et des visites du château de Chevilly seront proposées au public.

Enfin, des jeux seront proposés au public et aux auditeurs sous forme de quizz reprenant le contenu des interviews. .

11 Rue de la Gare Chevilly 45520 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 42 32 78 chevilly-histoire@sfr.fr

English :

Fête de l(histoire, faites de l’histoire!

German :

Fête de l(histoire), faites de l’histoire!

Italiano :

Festival della storia, fate la storia!

Espanol :

Día de la Historia, ¡haz historia!

