FÊTE DE L’HIVER #10 Le Cadran Rennes 3 – 12 décembre Ille-et-Vilaine
Gratuit – certaines activités sur réservation
Spectacles, ateliers, moments conviviaux… On a hâte de vous retrouver pour la 10e édition de la Fête de l’Hiver !
**Participez à un atelier cuisine en famille en venant préparer de délicieux sablés de Noël !**
À destination des familles
️14h30
️ Gratuit – SUR INSCRIPTION
**Découvrez le spectacle ́ de la Cie Nuage D’Oort :**
À destination du jeune public dès 3 ans et des familles
️ Représentations à 17h et 18h30
️ Gratuit –
**C’est au tour de la Cie Blablabla et Tralala d’enchanter les plus petits avec le spectacle ‘ :**
À destination des 0-3 ans et des familles
️ Représentations à 9h45 et 10h30
️ Gratuit –
**L’après-midi, on se retrouve pour un atelier créatif parents-enfants autour de la création de figurines sur le thème de Noël !**
12 places – 6 enfants et 6 parents
️ Atelier à partir de 14h
️ Gratuit –
• Comme chaque année, on vous donne rendez-vous place Eugène Aulnette pour l’après-midi de clôture de la Fête de l’Hiver : goûter offert par les commerçants du quartier, tours de calèche en présence des lutins du père Noël, animation musicale et des ateliers créatifs seront au programme !
Ouvert à toutes et tous
️ À partir de 16h
️ Gratuit – sans réservation
http://www.3regards.com 02 99 59 45 38 02 57 24 00 40 responsable.enfance@3regards.com
Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
lecadran@3regards.com 02 57 24 00 40