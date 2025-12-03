FÊTE DE L’HIVER #10 Le Cadran Rennes 3 – 12 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit – certaines activités sur réservation

Spectacles, ateliers, moments conviviaux… On a hâte de vous retrouver pour la 10e édition de la Fête de l’Hiver !

**Participez à un atelier cuisine en famille en venant préparer de délicieux sablés de Noël !**

‍ ‍ ‍ À destination des familles

️14h30

️ Gratuit – SUR INSCRIPTION

### ́

**Découvrez le spectacle ́ de la Cie Nuage D’Oort :**

‍ ‍ ‍ À destination du jeune public dès 3 ans et des familles

️ Représentations à 17h et 18h30

️ Gratuit –

### ́ :

**C’est au tour de la Cie Blablabla et Tralala d’enchanter les plus petits avec le spectacle ‘ :**

‍ ‍ ‍ À destination des 0-3 ans et des familles

️ Représentations à 9h45 et 10h30

️ Gratuit –

**L’après-midi, on se retrouve pour un atelier créatif parents-enfants autour de la création de figurines sur le thème de Noël !**

‍ ‍ ‍ 12 places – 6 enfants et 6 parents

️ Atelier à partir de 14h

️ Gratuit –

### ́

• Comme chaque année, on vous donne rendez-vous place Eugène Aulnette pour l’après-midi de clôture de la Fête de l’Hiver : goûter offert par les commerçants du quartier, tours de calèche en présence des lutins du père Noël, animation musicale et des ateliers créatifs seront au programme !

‍ ‍ ‍ Ouvert à toutes et tous

️ À partir de 16h

️ Gratuit – sans réservation

Début : 2025-12-03T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T19:00:00.000+01:00

1

http://www.3regards.com 02 99 59 45 38 02 57 24 00 40 responsable.enfance@3regards.com

Le Cadran 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

lecadran@3regards.com 02 57 24 00 40