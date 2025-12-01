FETE DE L’HIVER A LA FERME DE DECOUVERTE

Route de Taxo-d’Amont Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 9

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Pendant les vacances scolaires, la Ferme propose un événement familial doux et poétique la Fête de l’Hiver, du 26 décembre au 4 janvier.

Dans la continuité de la magie de Noël, l’équipe invite les familles à découvrir le charme simple de l’hiver dans la nature, à travers des activités accessibles à tous.

.

Route de Taxo-d’Amont Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the school vacations, the Farm offers a gentle, poetic family event: the Winter Festival, from December 26 to January 4.

In keeping with the magic of Christmas, the team invites families to discover the simple charm of winter in nature, through activities accessible to all.

L’événement FETE DE L’HIVER A LA FERME DE DECOUVERTE Saint-André a été mis à jour le 2025-12-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE