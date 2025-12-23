Fête de l’Hiver à Oussan soirée Boum avec DJ Polo, Au restaurant Oussan Escots
Début : 2026-02-21 18:00:00
Fête de l’hiver au resto Oussan. Plat unique à 10€.
Soirée Boum avec DJ Polo.
Réservation conseillée au 09 77 38 77 23.
Au restaurant Oussan 65 Chem. de Sarlabous Escots 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 58 18 36
Winter party at resto Oussan. Single course at 10?
Party with DJ Polo.
Reservations recommended on 09 77 38 77 23.
