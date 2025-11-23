Fête de l’hiver au Comptoir des Alouettes Le Comptoir des Alouettes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 16:30 – 20:30

Gratuit
Evènement gratuit et tout public, sans réservation
Tout public

Nous vous accueillons vendredi 12 décembre entre 16h30 et 20h30 pour un moment de partage festif, gourmand et musical !Il y aura des crêpes, de quoi grignotter et trinquer mais surtout : deux magnifiques chorales (à 18h puis à 19h30). L’une de chants de marins pleins d’entrain et parfois de nostalgie, la seconde chorale : « Chants Rouges » fait résonner des chants polyphoniques, engagés, d’ici et d’ailleurs.On a hâte de vous y retrouver !

Le Comptoir des Alouettes Nantes 44100