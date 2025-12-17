Fête de l’hiver à l’Espliadet Campan

Fête de l’hiver

à l’Espliadet PAYOLLE Campan Hautes-Pyrénées

La Fête de l’Hiver vous donne rendez-vous le dimanche 22 février 2026 à Campan Payolle.

Accueil dès 9h à l’Espliadet avec balade découverte, apéritif, repas et tombola. L’après-midi initiation biathlon, parcours d’orientation, visite de la carrière de marbre et balades. Clôture autour du verre de l’amitié.

Inscription obligatoire avant le 17 février places limitées.

à l’Espliadet PAYOLLE Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 47 33 74

English :

The Winter Festival will be held on Sunday February 22, 2026 in Campan? Payolle.

Welcome at 9 a.m. at the Espliadet with a discovery walk, aperitif, meal and tombola. Afternoon: introduction to biathlon, orienteering course, visit to the marble quarry and walks. Closing with a friendly drink.

Registration required before February 17 ? places limited.

