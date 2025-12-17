Fête de l’hiver à l’Espliadet Campan
Fête de l’hiver à l’Espliadet Campan dimanche 22 février 2026.
Fête de l’hiver
à l’Espliadet PAYOLLE Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 19 – 19 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
La Fête de l’Hiver vous donne rendez-vous le dimanche 22 février 2026 à Campan Payolle.
Accueil dès 9h à l’Espliadet avec balade découverte, apéritif, repas et tombola. L’après-midi initiation biathlon, parcours d’orientation, visite de la carrière de marbre et balades. Clôture autour du verre de l’amitié.
Inscription obligatoire avant le 17 février places limitées.
à l’Espliadet PAYOLLE Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 47 33 74
English :
The Winter Festival will be held on Sunday February 22, 2026 in Campan? Payolle.
Welcome at 9 a.m. at the Espliadet with a discovery walk, aperitif, meal and tombola. Afternoon: introduction to biathlon, orienteering course, visit to the marble quarry and walks. Closing with a friendly drink.
Registration required before February 17 ? places limited.
