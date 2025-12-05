Fête de l’hiver Châlette-sur-Loing

Fête de l’hiver Châlette-sur-Loing vendredi 5 décembre 2025.

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Venez fêter l’arrivée de l’hiver avec nous avec un marché de producteurs et d’artisans.   .

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59 

English :

Winter Festival

German :

Winterfest

Italiano :

Festival d’inverno

Espanol :

Festival de invierno

L’événement Fête de l’hiver Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-22 par OT MONTARGIS