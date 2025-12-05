Fête de l’hiver Châlette-sur-Loing
Fête de l’hiver
32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Venez fêter l’arrivée de l’hiver avec nous avec un marché de producteurs et d’artisans. .
32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59
English :
Winter Festival
German :
Winterfest
Italiano :
Festival d’inverno
Espanol :
Festival de invierno
