Fête de l’hiver Châlette-sur-Loing

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Fête de l’hiver

Venez fêter l’arrivée de l’hiver avec nous avec un marché de producteurs et d’artisans. .

32 Rue Claude Debussy Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 59

Winter Festival

Winterfest

Festival d’inverno

Festival de invierno

