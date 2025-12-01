Fête de l’Hiver Maison de quartier Pierre Guédou Le Mans
Maison de quartier Pierre Guédou Impasse Floréal Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Spectacle jeune public, goûter et boissons, marché de Noël, animations diverses, …
Comme tous les ans, nous participerons à la Fête de l’Hiver organisée par la maison de quartier Pierre Guédou, le 13 décembre de 10h30 à 18h00.
Le conseil de quartier tiendra un stand de coloriage avec remise de friandises aux enfants participants.
Il y aura aussi une petite expo sur l’histoire de nos quartiers, ainsi que des infos et des échanges sur les dossiers du conseil de quartier, en cours et à venir.
RDV à la maison de quartier Pierre-Guédou pour fêter l’hiver ! .
Maison de quartier Pierre Guédou Impasse Floréal Le Mans 72039 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 24 70 24
English :
Show for young audiences, snacks and drinks, Christmas market, various activities, etc.
