Fête de l’Hiver Maison de quartier Pierre Guédou Le Mans

Fête de l’Hiver

Maison de quartier Pierre Guédou Impasse Floréal Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Spectacle jeune public, goûter et boissons, marché de Noël, animations diverses, …

Comme tous les ans, nous participerons à la Fête de l’Hiver organisée par la maison de quartier Pierre Guédou, le 13 décembre de 10h30 à 18h00.

Le conseil de quartier tiendra un stand de coloriage avec remise de friandises aux enfants participants.

Il y aura aussi une petite expo sur l’histoire de nos quartiers, ainsi que des infos et des échanges sur les dossiers du conseil de quartier, en cours et à venir.

RDV à la maison de quartier Pierre-Guédou pour fêter l’hiver ! .

