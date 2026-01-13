Fête de l’hiver tout vent Montlieu-la-Garde
Fête de l’hiver tout vent Montlieu-la-Garde dimanche 1 février 2026.
Fête de l’hiver
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
journée gratuite
jeux géants, jeux de société, tricot participatif, coin enfants ( jeux et jouets adaptés aux plus jeunes) chocolat chaud et crêpes
Contes d’hiver à 11h et 15h
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
free day
giant games, board games, participatory knitting, children’s corner (games and toys adapted to younger children) hot chocolate and crêpes
Winter storytelling at 11am and 3pm
