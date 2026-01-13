Fête de l’hiver tout vent Montlieu-la-Garde

Fête de l’hiver

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

journée gratuite

jeux géants, jeux de société, tricot participatif, coin enfants ( jeux et jouets adaptés aux plus jeunes) chocolat chaud et crêpes

Contes d’hiver à 11h et 15h

.

tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

free day

giant games, board games, participatory knitting, children’s corner (games and toys adapted to younger children) hot chocolate and crêpes

Winter storytelling at 11am and 3pm

L’événement Fête de l’hiver Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime