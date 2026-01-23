Fête de l’hiver ! Nistos Nistos

Fête de l’hiver !

La fête de l’hiver s’installe à la Station de Nistos Cap Nestès )

Vendredi 20 février en semi-nocturne à partir de 16h30

17h Départ balade nocturne ski et raquettes avec le ski club

20h Dîner au coin du feu** avec les Chanteurs de Nistos

Samedi 21 février

Ambiance musicale avec Ataraxia Sound System

Biathlon & Petit marché producteurs de la vallée

et stand de l’Office National des Forêts

10h départ balade en raquettes* accompagnée

12h Déjeuner au coin du feu **

13h30 et 15h30 Départ balade en famille “les p’tits trappeurs” * à partir de 6 ans.

Les animations sons encadrées par des professionnels de la montagne et le ski club!

*Animations gratuites et sur réservation

N’oubliez pas de prendre votre forfait à votre arrivée, à la billetterie

** Repas (garbure & tarte myrtilles 20 €)

Nistos NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09

Winter festivities at Nistos Cap Nestès resort )

Friday, February 20 in semi-nocturne from 4:30 pm

5pm Night-time ski and snowshoe outing with the ski club

8pm Fireside dinner** with Les Chanteurs de Nistos

Saturday, February 21st

Musical ambience with Ataraxia Sound System

Biathlon & Valley farmers’ market

and Office National des Forêts stand

10 a.m. Start of guided snowshoe* walk

12pm Fireside lunch ** (in French)

1:30 pm and 3:30 pm Start of family outing ?les p?tits trappeurs? * ages 6 and up.

Activities are supervised by mountain professionals and the ski club!

*Free activities on reservation

Don’t forget to pick up your ski pass at the ticket office on arrival

** Meal (garbure & tarte myrtilles 20 ?)

