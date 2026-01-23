Fête de l’hiver ! Nistos Nistos
Fête de l’hiver ! Nistos Nistos vendredi 20 février 2026.
Fête de l’hiver !
Nistos NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-20
La fête de l’hiver s’installe à la Station de Nistos Cap Nestès )
Vendredi 20 février en semi-nocturne à partir de 16h30
17h Départ balade nocturne ski et raquettes avec le ski club
20h Dîner au coin du feu** avec les Chanteurs de Nistos
Samedi 21 février
Ambiance musicale avec Ataraxia Sound System
Biathlon & Petit marché producteurs de la vallée
et stand de l’Office National des Forêts
10h départ balade en raquettes* accompagnée
12h Déjeuner au coin du feu **
13h30 et 15h30 Départ balade en famille “les p’tits trappeurs” * à partir de 6 ans.
Les animations sons encadrées par des professionnels de la montagne et le ski club!
*Animations gratuites et sur réservation
N’oubliez pas de prendre votre forfait à votre arrivée, à la billetterie
** Repas (garbure & tarte myrtilles 20 €)
.
Nistos NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 76 76 67 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Winter festivities at Nistos Cap Nestès resort )
Friday, February 20 in semi-nocturne from 4:30 pm
5pm Night-time ski and snowshoe outing with the ski club
8pm Fireside dinner** with Les Chanteurs de Nistos
Saturday, February 21st
Musical ambience with Ataraxia Sound System
Biathlon & Valley farmers’ market
and Office National des Forêts stand
10 a.m. Start of guided snowshoe* walk
12pm Fireside lunch ** (in French)
1:30 pm and 3:30 pm Start of family outing ?les p?tits trappeurs? * ages 6 and up.
Activities are supervised by mountain professionals and the ski club!
*Free activities on reservation
Don’t forget to pick up your ski pass at the ticket office on arrival
** Meal (garbure & tarte myrtilles 20 ?)
L’événement Fête de l’hiver ! Nistos a été mis à jour le 2026-01-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65