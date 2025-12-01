Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax
Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax samedi 13 décembre 2025.
Fête de l’Hiver
Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Evènement incontournable de la saison, la Fête de l’Hiver revient pour sa 26ème édition avec un programme grandiose !
.
Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 com@oyonnax.fr
English :
A not-to-be-missed event of the season, the Fête de l’Hiver returns for its 26th edition with a grandiose program!
German :
Das Winterfest ist ein unumgängliches Ereignis der Saison und kehrt zu seiner 26. Ausgabe mit einem großartigen Programm zurück!
Italiano :
Evento imperdibile della stagione, la Fête de l’Hiver torna per la sua 26ª edizione con un programma spettacolare!
Espanol :
Cita ineludible de la temporada, la Fête de l’Hiver regresa en su 26ª edición con un programa espectacular
L’événement Fête de l’Hiver Oyonnax a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey