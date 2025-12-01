Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax

Fête de l’Hiver

Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Evènement incontournable de la saison, la Fête de l’Hiver revient pour sa 26ème édition avec un programme grandiose !

Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 com@oyonnax.fr

English :

A not-to-be-missed event of the season, the Fête de l’Hiver returns for its 26th edition with a grandiose program!

German :

Das Winterfest ist ein unumgängliches Ereignis der Saison und kehrt zu seiner 26. Ausgabe mit einem großartigen Programm zurück!

Italiano :

Evento imperdibile della stagione, la Fête de l’Hiver torna per la sua 26ª edizione con un programma spettacolare!

Espanol :

Cita ineludible de la temporada, la Fête de l’Hiver regresa en su 26ª edición con un programa espectacular

L’événement Fête de l’Hiver Oyonnax a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Haut-Bugey