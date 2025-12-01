Fête de l’Hiver Place de la mairie et salle des fêtes Saint-Prix

Fête de l’Hiver

Place de la mairie et salle des fêtes Le bourg Saint-Prix Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-21

Et si nous nous retrouvions à Saint-Prix pour fêter l’arrivée toute proche de l’hiver ?!

Au programme de cette joyeuse journée

– Marché avec les bons et beaux produits des producteur.ices et artisan.es des alentours, qui seront presque une quarantaine pour remplir vos hottes et paniers !

– Amis pâtissier.ère.s à vos fourneaux ! Venez nous régaler lors du CONCOURS DE LA MEILLEURE BÛCHE DE NOËL ! Remise des prix à 17h.

Pour plus de détails, rendez-vous sur HelloAsso ou contactez-nous par mail.

– À partir de 14h et à différents moments de l’après-midi, nous aurons le plaisir d’accueillir Martine Forrer, conteuse du Morvan

– À 15h, le duo Korde Moino sera là pour réchauffer l’ambiance avec ses chansons françaises et son orgue de barbarie

– À 17h15 balade astronomie avec Clément Soulier pour découvrir et admirer le ciel d’hiver

Atelier créatif avec Julie et Sandrine au cours de la journée

Photomaton on prépare le décor et on vous laisse prendre la pose !

Jeux en bois pour petit.es et grand.es

Des paniers remplis des produits des exposant.e.s du marché seront à gagner !

Vous serez également convié.es à élire le plus beau stand du marché !

Maquillage et paillettes seront au rendez-vous

Comme d’habitude, les braseros seront là pour réchauffer encore plus l’ambiance !

Restauration maison lasagnes, fondants choco & buvette (et d’autres proositions par les producteurs)

Et cette année, on vous offre croque-monsieurs cuits au feu de bois en fin de matinée et brioche/chocolat chaud pour le goûter !

Peut-être d’autres surprises à venir… Nous avons hâte de vous retrouver !! .

Place de la mairie et salle des fêtes Le bourg Saint-Prix 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesamisdesaintprix@gmail.com

