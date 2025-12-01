Fête de l’hiver TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux
Fête de l’hiver
TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-14 11:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Fêter le début de l’hiver autour d’un repas poule au pot, ça vous tente ?
Au menu
– consommé de poule,
– poule au pot accompagné de son farci, ses légumes et une sauce,
– fromage et salade,
– croustade et glace,
– café ou thé
Animation avec Close-up, la magie de proximité par Peter Oz
Réservation obligatoire !
TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 09 23 69 65 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr
English :
Would you like to celebrate the start of winter with a hen-au-pot meal?
On the menu:
– chicken consommé,
– poule au pot with stuffing, vegetables and sauce,
– cheese and salad,
– croustade and ice cream,
– coffee or tea
Entertainment with Close-up, the magic of proximity by Peter Oz
Reservations essential!
L'événement Fête de l'hiver Tieste-Uragnoux a été mis à jour le 2025-12-04