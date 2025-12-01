Fête de l’hiver TIESTE-URAGNOUX Tieste-Uragnoux

Fête de l’hiver

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Fêter le début de l’hiver autour d’un repas poule au pot, ça vous tente ?

Au menu

– consommé de poule,

– poule au pot accompagné de son farci, ses légumes et une sauce,

– fromage et salade,

– croustade et glace,

– café ou thé

Animation avec Close-up, la magie de proximité par Peter Oz

Réservation obligatoire !

.

TIESTE-URAGNOUX Salle des fêtes Tieste-Uragnoux 32160 Gers Occitanie +33 6 09 23 69 65 mairie.tieste-uragnoux@wanadoo.fr

English :

Would you like to celebrate the start of winter with a hen-au-pot meal?

On the menu:

– chicken consommé,

– poule au pot with stuffing, vegetables and sauce,

– cheese and salad,

– croustade and ice cream,

– coffee or tea

Entertainment with Close-up, the magic of proximity by Peter Oz

Reservations essential!

