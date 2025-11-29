Fête de l’hiver École Vichy Montessori Vichy

Fête de l’hiver

École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Fête de l’hiver organisée par l’association Vichy Montessori.

.

École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71 bureau@vichy-montessori.fr

English :

Winter festival organized by the Vichy Montessori association.

German :

Winterfest, das von der Vichy Montessori Association organisiert wird.

Italiano :

Festa invernale organizzata dall’associazione Montessori di Vichy.

Espanol :

Fiesta de invierno organizada por la asociación Montessori de Vichy.

L’événement Fête de l’hiver Vichy a été mis à jour le 2025-11-05 par Vichy Destinations