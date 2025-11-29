Fête de l’hiver École Vichy Montessori Vichy
Fête de l’hiver École Vichy Montessori Vichy samedi 29 novembre 2025.
Fête de l’hiver
École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Fête de l’hiver organisée par l’association Vichy Montessori.
.
École Vichy Montessori 13 rue de Provence Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 18 98 71 bureau@vichy-montessori.fr
English :
Winter festival organized by the Vichy Montessori association.
German :
Winterfest, das von der Vichy Montessori Association organisiert wird.
Italiano :
Festa invernale organizzata dall’associazione Montessori di Vichy.
Espanol :
Fiesta de invierno organizada por la asociación Montessori de Vichy.
L’événement Fête de l’hiver Vichy a été mis à jour le 2025-11-05 par Vichy Destinations