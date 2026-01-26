FÊTE DE L’HIVERS ET JOURNÉE PORTES OUVERTES Chemin du Tuas Saint-André-de-Sangonis

FÊTE DE L’HIVERS ET JOURNÉE PORTES OUVERTES

Chemin du Tuas Au jardin des Mourguettes ECOJARVI Saint-André-de-Sangonis Hérault

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Démonstration taille vigne et pommiers, semis tomates précoces, visite salades sauvages Démonstration semis en caissettes comment économiser les semences et les levées de dormance (aider à germer)

Chemin du Tuas Au jardin des Mourguettes ECOJARVI Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 70 82 14 65

English :

Demonstration of vine and apple pruning, early tomato sowing, visit to wild lettuce Demonstration of sowing in trays, how to save seeds and dormant sprouts (help germination)

