Fête de Lhospitalet Lhospitalet

Le bourg Lhospitalet Lot

Le comité des fêtes de Lhospitalet n’a pas fait les choses à moitié pour la fête des 19 et 20 juillet.

Samedi 19 juillet:

14h30: Concours amical de pétanque en doublette en 4 parties.

18h00: Messe en l’église de Lhospitalet.

21h00: Planches charcutières sur réservation.

22h00: Soirée dansante avec Manhattan.

Dimanche 20 juillet:

11h30: Dépôt de gerbe au monument aux morts.

12h00: Apéritif du comité.

14h30: Concours amical de pétanque en doublette en 4 parties.

18h30: Initiation à la danse de salon par Vitadanse.

21h00: Repas sur réservation avant le 15 juillet. Apportez vos couverts.

Melon jambon

Cochon de lait à la broche cuit sur place et ses légumes

Fromage

Croustade aux pommes

Vin et café compris

22h00: Le Décibel 22 .

Le bourg Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 40 05 46 02

English :

The Lhospitalet festivities committee didn?t do things by halves for the July 19-20 festival.

German :

Das Festkomitee von Lhospitalet hat für das Fest am 19. und 20. Juli keine halben Sachen gemacht.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Lhospitalet non ha fatto le cose a metà per il festival del 19 e 20 luglio.

Espanol :

La comisión de fiestas de Lhospitalet no se anduvo con medias tintas en la fiesta de los días 19 y 20 de julio.

