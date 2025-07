Fête de l’huître à Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 22:00:00

2025-07-12

Cette année, la fête de l’huître aura lieu les 12 et 13 juillet.

Venez assister à des concerts tout en dégustant de délicieuse huîtres crues ou chaudes.

Dates 12 & 13 juillet 2025

Horaires de 10 à 22h sur le port parking école de voile

Concerts et structures gonflables pour les enfants.

Samedi 12 :

SPAD TRIO (midi)

PIED’S trad (soir)

Dimanche 13 :

TENNESSEE (soir)

1 Place Auguste Contamine Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

English : Fête de l’huître à Saint-Vaast-la-Hougue

This year, the oyster festival will take place on July 12 and 13.

Enjoy live music and delicious raw or warm oysters.

Dates: July 12 & 13, 2025

Times: 10 a.m. to 10 p.m. on the harbor, sailing school parking lot

Concerts and inflatable structures for children.

Saturday 12th :

SPAD TRIO (lunch)

PIED’S trad (evening)

Sunday 13 :

TENNESSEE (evening)

German :

In diesem Jahr findet das Austernfest am 12. und 13. Juli statt.

Besuchen Sie Konzerte und genießen Sie dabei köstliche rohe oder warme Austern.

Datum: 12. und 13. Juli 2025

Öffnungszeiten: von 10 bis 22 Uhr ? am Hafen Parkplatz Segelschule

Konzerte und Hüpfburgen für Kinder.

Samstag, den 12 :

SPAD TRIO (mittags)

PIED’S trad (abends)

Sonntag, 13 :

TENNESSEE (abends)

Italiano :

Quest’anno la sagra delle ostriche si terrà il 12 e 13 luglio.

Venite a godervi musica dal vivo e deliziose ostriche crude o calde.

Date: 12 e 13 luglio 2025

Orario: dalle 10.00 alle 22.00? Sul porto, presso il parcheggio della scuola di vela

Concerti e strutture gonfiabili per bambini.

Sabato 12:

SPAD TRIO (pranzo)

PIED’S trad (sera)

Domenica 13 :

TENNESSEE (sera)

Espanol :

Este año, la fiesta de la ostra tendrá lugar los días 12 y 13 de julio.

Venga a disfrutar de música en directo y deliciosas ostras crudas o calientes.

Fechas: 12 y 13 de julio de 2025

Horario: de 10.00 a 22.00 h. ? en el puerto, en el aparcamiento de la escuela de vela

Conciertos y estructuras hinchables para los niños.

Sábado 12 :

SPAD TRIO (almuerzo)

PIED’S trad (noche)

Domingo 13 :

TENNESSEE (noche)

