Fête de l’Huître – place de l’Eglise Saint Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux, 13 juin 2025 14:00, Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-13T16:00:00+02:00 – 2025-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2025-06-14T18:00:00+02:00 – 2025-06-14T23:59:00+02:00

La traditionnelle Fête de l’Huître de Saint-Augustin à Bordeaux est de retour les 13 et 14 juin 2025 pour le plus grand plaisir de tous ! Cet événement attire plus de 2 000 personnes sur les deux jours, ce qui en fait une animation phare et attendue du quartier, marquant sa 23ème édition.

Les commerçants de l’Association des Commerçants de Saint-Augustin vous invitent à venir célébrer la Fête de l’Huître à leurs côtés sur la place de l’Eglise Saint-Augustin. C’est une occasion pour le quartier et ses commerces, car cela renforce les liens entre les habitants et leurs commerçants.

Au programme : huîtres, grillades, animations musicales tous les soirs, jeux et manège pour les enfants dans une ambiance festive ! Cette année, il y aura un goûter le vendredi pour les plus jeunes et un after-work pour les adultes à partir de 16h00.

Le quartier de Saint Augustin est régulièrement animé par ses commerçants qui, cette fois encore, seront ravis de partager avec vous un moment gourmand et festif.

Retrouvez toutes les informations utiles sur la page Facebook : www.facebook.com/commercantsdesaintaugustin

