Fête de l’imprimerie 2026, Musée-Atelier de l’Imprimerie, Nantes

Fête de l’imprimerie 2026 Samedi 25 avril, 10h00, 14h00 Musée-Atelier de l’Imprimerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Saint Jean Porte latine est le patron des imprimeurs.

Chaque année, en mai, la tradition voulait que le personnel organise une fête au sein de l’imprimerie dans laquelle il travaillait.

Le Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes poursuit cette tradition en ouvrant ses portes au public. Il peut découvrir gratuitement à cette occasion les matériels d’impression en fonctionnement, animés par l’équipe salariée et les bénévoles, des graphistes et des artistes et la présence de l’association ALEA Club et de l’illustrateur Charles Dutertre.

Des ateliers, des photos alternatives, des impressions d’art et des presses dont une presse typographique de 9 tonnes en fonctionnement.

Musée-Atelier de l’Imprimerie 24 Quai de la Fosse, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://musee-imprimerie.com/evenement/fete-du-musee/ »}]

Une journée ImpressioNantes ! Cinq siècles d’histoire du livre en marche… nantes nantes métropole

© Orlane Gourdon, MJM Graphic Design Rennes