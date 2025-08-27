Fête de l’Incroyable Jardin Boulevard de la France libre Crozon

Les vacance d’été arrivent à leur terme et pour la 5ème année consécutive c’est la fête à l’Incroyable Jardin.

Au programme:

– Découverte du nouveau Club Nature, de l’atelier bricolage..

– Un atelier jardinage pour fabriquer une haie sèche.

– Atelier réparation de vélo

– Grand gouter partagé ramène ton plus beau gâteau

– Des jeux, de la joie, des rires …

On vous y attends nombreux .

Boulevard de la France libre Boulevard de la France Libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 50 52 47 61

