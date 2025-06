Fête de l’O Quai d’Alsace Villeneuve-sur-Lot 14 juillet 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Fête de l’O Quai d’Alsace Aviron Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

A partir de 19h, la célèbre course du choc des deux rives aviron entre les seniors de la rive gauche et ceux de la rive droite.

Suivi d’un repas sur la terrasse de l’aviron pour pouvoir admirer le feu d’artifices, DJ et buvette sur place.

Quai d’Alsace Aviron Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 69 35 85

English : Fête de l’O

Starting at 7 p.m., the famous « choc des deux rives » race: rowing between seniors from the left bank and those from the right bank.

Followed by a meal on the rowing club’s terrace to enjoy the fireworks, DJ and refreshments.

German : Fête de l’O

Ab 19 Uhr das berühmte Rennen « choc des deux rives »: Rudern zwischen den Senioren des linken und rechten Ufers.

Danach folgt ein Essen auf der Ruderterrasse, um das Feuerwerk bewundern zu können, DJ und Getränkeausschank vor Ort.

Italiano :

Dalle 19:00, il famoso « scontro delle due sponde »: gara di canottaggio tra gli anziani della riva sinistra e quelli della riva destra.

Seguirà un pasto sulla terrazza del club di canottaggio per ammirare i fuochi d’artificio, DJ e rinfreschi.

Espanol : Fête de l’O

A partir de las 19:00 horas, la famosa regata « choque de las dos orillas »: remo entre los seniors de la orilla izquierda y los de la orilla derecha.

A continuación, comida en la terraza del club de remo para admirar los fuegos artificiales, DJ y refrescos.

L’événement Fête de l’O Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot