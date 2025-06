FÊTE DE L’OIGNON ROUGE Toulouges 13 juillet 2025 09:00

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE L’OIGNON ROUGE Parc de Clairfont Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez célébrer l’oignon de Toulouges sous la houlette de l’association Naturopôle Activ’….

.

Parc de Clairfont

Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 54 10

English :

Come and celebrate the Toulouges onion with the Naturopôle Activ’association ….

German :

Feiern Sie mit uns die Zwiebel von Toulouges unter der Leitung des Vereins Naturopôle Activ’….

Italiano :

Venite a festeggiare la cipolla di Toulouges con il Naturopôle Activ’association ….

Espanol :

Venga a celebrar la cebolla de Toulouges con la asociación Naturopôle Activ’association ….

L’événement FÊTE DE L’OIGNON ROUGE Toulouges a été mis à jour le 2025-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME