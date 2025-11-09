Fête de l’oiseau Quatzenheim

Fête de l’oiseau

11 rue de l’Ecole Quatzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Cette fête des amoureux des oiseaux et de la nature permet, dans une ambiance conviviale, de réunir tout ce qui aide nos oiseaux à bien vivre l’hiver et à respecter leur environnement. Stands de vente de graines bio, de mangeoires et de nichoirs, de miel et de jus de pommes, conseils de spécialistes et nombreux stands d’artistes sur le thème de l’oiseau seront présents ainsi que les éco-jardiniers du Kochersberg, l’association Bufo, les Jardins.

Des animations pour les enfants, des danses avec le groupe folklorique de Quatzenheim et le groupe folklorique breton agrémenteront cette journée. Un repas paella Bio et/ou végétarien bio est proposé le midi, sur réservation au 03 88 27 71 14 ou groupe.strasbourg@lpo.fr et un buffet de desserts l’après-midi. 0 .

11 rue de l’Ecole Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est fetedeloiseau2024@gmail.com

