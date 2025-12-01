Fête de l’olive piquée & des vins du terroir (24ème édition) Nyons

Fête de l’olive piquée & des vins du terroir (24ème édition) Nyons samedi 20 décembre 2025.

Fête de l’olive piquée & des vins du terroir (24ème édition)

Place de la Libération sud Nyons Drôme

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

À l’occasion de la 24e Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir, célébrons ensemble les 30 ans des AOP Huile d’olive et Olives noires de Nyons !

Place de la Libération sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 emilie.lacroix@franceolive.fr

English :

For the 24th Fête de l’Olive Piquée and local wines, let’s celebrate the 30th anniversary of the Nyons PDO olive oil and black olives!

German :

Fête de l’Olive Piquée et des vins du terroir (24. Fest der gehackten Olive und der Weine aus der Region), feiern wir gemeinsam das 30-jährige Bestehen der g.U. Huile d’olive und Olives noires de Nyons!

Italiano :

Unitevi a noi per la 24a Fête de l’Olive Piquée e ai vini locali per celebrare i 30 anni dell’olio d’oliva e delle olive nere di Nyons DOP!

Espanol :

Únase a nosotros en la 24ª Fête de l’Olive Piquée y los vinos locales para celebrar los 30 años del aceite de oliva y las aceitunas negras DOP de Nyons

