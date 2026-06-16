Bize-Minervois

FÊTE DE L’OLIVIER

Bize-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet aura lieu la Fête de l’Olivier à Bize Minervois. Cette journée conviviale et festive met en lumière l’arbre béni des dieux mais également le savoir-faire des oléiculteurs, véritable héritage de la civilisation méditerranéenne.

Toute la journée marché de produits régionaux, art et artisanat, concours d’Aïoli, dégustation de vins, restauration sur place et animation musicale.

.

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 95 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday July 26 sees the Fête de l’Olivier in Bize Minervois. This convivial and festive day highlights the tree blessed by the gods, but also the know-how of olive growers, a true heritage of Mediterranean civilization.

All day long: market of regional products, arts and crafts, Aïoli competition, wine tasting, on-site catering and musical entertainment.

L’événement FÊTE DE L’OLIVIER Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par