FÊTE DE L’OLIVIER Bize-Minervois
FÊTE DE L’OLIVIER Bize-Minervois dimanche 26 juillet 2026.
Bize-Minervois
FÊTE DE L’OLIVIER
Bize-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 juillet aura lieu la Fête de l’Olivier à Bize Minervois. Cette journée conviviale et festive met en lumière l’arbre béni des dieux mais également le savoir-faire des oléiculteurs, véritable héritage de la civilisation méditerranéenne.
Toute la journée marché de produits régionaux, art et artisanat, concours d’Aïoli, dégustation de vins, restauration sur place et animation musicale.
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Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 41 95 84
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English :
Sunday July 26 sees the Fête de l’Olivier in Bize Minervois. This convivial and festive day highlights the tree blessed by the gods, but also the know-how of olive growers, a true heritage of Mediterranean civilization.
All day long: market of regional products, arts and crafts, Aïoli competition, wine tasting, on-site catering and musical entertainment.
L’événement FÊTE DE L’OLIVIER Bize-Minervois a été mis à jour le 2026-06-16 par