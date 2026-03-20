FÊTE DE L’OLIVIER

Mas de Fourques Combaillaux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le 4 avril, le Domaine de l’Oulivie ouvre ses portes pour un week-end ludique et gourmand autour de l’olivier, ateliers et dégustations inclus.

Pour Pâques, le Domaine de l’Oulivie propose une journée festive et conviviale autour de l’olivier. Ateliers créatifs de bouturage et de tisanes, animations ludiques pour petits et grands, dégustations gourmandes d’olives, huiles et purées, et une chasse aux œufs originale rythment cette expérience immersive au cœur de l’oliveraie. Une célébration ludique et gourmande, où nature, savoir-faire et partage se rencontrent. .

Mas de Fourques Combaillaux 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 67 07 80

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English :

On April 4, Domaine de l’Oulivie opens its doors for a fun-filled weekend of olive-related activities, including workshops and tastings.

L’événement FÊTE DE L’OLIVIER Combaillaux a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP