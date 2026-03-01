FETE DE L’ORANGE Villeneuve-la-Rivière
FETE DE L’ORANGE
Place de la République Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-08 09:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Une journée conviviale autour des agrumes, des producteurs et du partage.
Place de la République Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 24 75 83 13
English :
A convivial day of citrus, producers and sharing.
