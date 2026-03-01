FETE DE L’ORANGE

Place de la République Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Une journée conviviale autour des agrumes, des producteurs et du partage.

Place de la République Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 24 75 83 13

English :

A convivial day of citrus, producers and sharing.

L’événement FETE DE L’ORANGE Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-04 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME